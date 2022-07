Lamonitora Sergejdella. I biancocelesti però non hanno ricevuto offerte ufficiali peri centrocampista, ma secondo il Corriere dello Sport, non esiste una deadline per togliere il Sergente dal mercato. Anzi, l'agente sta tenendo una porta aperta e l'addio si potrebbe consumare anche nelle ultime giornate del calciomercato. L'offerta che dovrà essere presentata alla Lazio dovrà comunque essere adeguata quindi da non meno di