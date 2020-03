La Uefa, finalmente, ha rinviato le partite di tutte le competizioni europee, Champions ed Europa League, a causa dell’emergenza coronavirus. La decisione è arrivata stamattina, mentre settimana prossima si esporrà sul futuro di Euro 2020, con l’ipotesi rinvio sempre viva per consentire la conclusione dei campionati nazioni e delle coppe. Uno scenario totalmente imprevedibile, che andrebbe anche ad impattare sul mercato e sui valori dei giocatori. Uno di questi è Sandro Tonali. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, se il centrocampista del Brescia non dovesse disputare gli Europei con la maglia dell’Italia, il suo prezzo potrebbe abbassarsi rispetto ai 60 milioni che Cellino continuare a chiedere come basa d’asta. Una sorpresa positiva per la Juventus, che ha segnato il nome di Tonali in grassetto per la stagione che verrà.