In casa Juve le attenzioni sono tutte rivolte al prossimo impegno di campionato, dove all'Allianz Stadium si presenterà il Verona della vecchia conoscenza Igor Tudor. C'è grande attesa nell'animo di tutti i tifosi juventini, impazienti di vedere i loro due nuovi arrivi Zakaria e Vlahovic scendere in campo con la maglia della Vecchia Signora.Maglia che nella prossima stagione subirà delle variazioni e che possiamo già mostrarvi un'anteprima di quella che sarà. Il sito '​Footy Headlines' ( noto per le anticipazioni delle divise da gioco delle squadre ), ha mostrato una foto di quella che sarà. Non ci sono modifiche sostanziali rispetto a quella attuale, eccezion fatta per via di alcuni inserti in oro che si trovano ai bordi delle maniche e del collo.