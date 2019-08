L'altro mercato della Juve entra nel vivo. I giovani da sempre costuiscono una parte importante delle operazioni estive/invernali del club bianconero e anche quest'anno non saranno da meno. E in questo caso c'è un tema che li lega più di altri: molti di loro sono "i giovani di Allegri", che hanno esordito anche la volontà e l'occhio del tecnico livornese.



Come scrive Tuttosport, il primo della lista è Matheus Pereira, che piace al Leganes, poi Mavididi, che piace a Benevento, Millwall e Dinamo Dresda, mentre Giampiero Ventura vorrebbe per la sua Salernitana Grigoris Kastanos, che piace anche al Real Saragozza. Diverse richieste anche per il gioiellino Nicolussi Caviglia e Manolo Portanova. Infine, Simone Muratore, conteso tra Empoli, Pescara e Gent (serie A belga).