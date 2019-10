Paul Pogba resta un obiettivo per la Juve. Il francese vuole lasciare il Manchester United, ma non è semplice convincere i Red Devils a lasciarlo andare. Su Pogba c'è inoltre da tempo anche il Real Madrid che però, stando ad A Bola, avrebbe anche individuato un'alternativa: è Bruno Fernandes, centrocampista dello Sporting Lisbona, ex Sampdoria e Udinese.