Non è un mistero, è Manuel Locatelli il preferito della Juventus per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Lo testimoniano i diversi assalti delle ultime sessioni di mercato, lo ribadisce La Gazzetta dello Sport, secondo cui il suo profilo si sposerebbe alla perfezione con la filosofia dei bianconeri, che vogliono mantenere uno zoccolo italiano all’interno della squadra. Fabio Paratici, però, lavora su più tavoli per farsi trovare pronto: l’alternativa potrebbe essere Joan Jordan, centrocampista del Siviglia, ipotesi da non scartare a priori.