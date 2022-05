Come racconta La Gazzetta dello Sport, mancano ancora tre giorni alla serata più attesa ed è impossibile avere certezze sulla formazione, ma qualche indicazione c’è. L’Allegri prudente, che ha usato il tridente solo in pochissime occasioni in questa stagione, potrebbe lasciare il posto a un Allegri più spregiudicato, pronto a giocarsi il tutto per tutto per portare a casa l’ultimo (e unico) trofeo. Il tecnico sta ragionando su un 4-2-3-1 con Cuadrado e Morata sulle fasce, Dybala trequartista e Vlahovic centravanti.