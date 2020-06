Già da qualche giorno Arthur stava cercando casa a Torino. E' questa, l'ultima notizia che circola sul centrocampista brasiliano, ormai a un passo dalla Juventus. Il numero otto blaugrana, che rimarrà in Spagna fino a fine stagione, sarebbe stato convinto della proposta bianconera anche grazie a un ex di entrambe le squadre: Dani Alves. Il terzino che ha vissuto un anno di successi in bianconero non si è lasciato benissimo con i tifosi, eppure in questo caso sembra aver dato una mano alla causa Juve e al connazionale.