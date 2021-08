Nicolò Fagioli è in trattativa per passare in prestito in un club di Serie B e poter acquisire reale minutaggio in un campionato professionistico, potendo così continuare virtuosamente il percorso di crescita intrapreso nel settore giovanile della Juventus. Ma di quale squadra si tratta? Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Fagioli piace in particolar modo allache peraltro è allenata da una vecchia conoscenza della Juve, sia come giocatore che come tecnico (sponda Under 23) come Fabio Pecchia. Si attendono svilup​pi concreti e definitivi di questa trattativa.