Fa molto discutere il momento della Juventus dopo la sconfitta con la Fiorentina e una posizione di classifica lontana, troppo lontana, dalla vetta "milanese". Che possa essere un problema di "pancia piena" almeno in Serie A? Questa la chiave di lettura offerta dal Corriere della Sera: "Dopo quattro mesi in cui la Juve ha offerto un’immagine di sé così ondivaga, a tratti affascinante come progetto tattico, ma a volte presuntuosa e quasi imborghesita, c’è da pensare che la Champions per questa squadra possa essere un obiettivo più «sentito» rispetto al campionato, soprattutto dopo la vittoria di Barcellona che ha consentito un ottavo di finale più abbordabile contro il Porto: ma il decimo scudetto di fila resta un obiettivo dichiarato."