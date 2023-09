Secondo La Repubblica, alla metamorfosi dellasta contribuendo in maniera decisiva la presenza di Francescocome nuovo collaboratore di Massimiliano, ma non tanto per una questione tattica. Sembra infatti che l'ex giocatore del Sassuolo abbia avuto il merito di fare da trait d'union tra il tecnico e i due giocatori che possono cambiare i destini della Juve, ovvero Federicoe Dusan, che non sono mai stati "allegriani di ferro", anzi... Un lavoro, quello di Magnanelli, che ha già dato più frutti di quello svolto con Paolo, ora allenatore del Modena, le cui idee innovative erano state presto messe in disparte dal livornese.