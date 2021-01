1









Quarta punta o centrocampista, quale sarà il colpo di mercato della Juve in questo gennaio un po' particolare? Per il momento, nessuno dei due. Ma potrebbe essere un altro: ​Paulo Dybala, che lavora per tornare al top. L'attaccante argentino può essere il vero 'acquisto' di gennaio della Juventus per la seconda parte della stagione. E' ancora dolorante al ginocchio ma l'obiettivo è quello di rientrare il prima possibile al massimo della forma e mettersi il periodo negativo definitivamente alle spalle.