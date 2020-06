Tra i tanti profili al vaglio sul tavolo di Fabio Paratici, c’è anche quello di Riccardo Orsolini. Nel suo ruolo è già stato preso Kulusevski, infatti l’esterno del Bologna non rappresenta una priorità, ma la Juventus vanta un diritto di recompra che gli garantisce un canale preferenziale rispetto alle altre pretendenti (come il Napoli). Intanto, il valore di mercato dell’attaccante rossoblù è aumentato. Come riporta il Corriere di Bologna, secondo il CIES l’ex Juve e Ascolti vale 37 milioni di euro. Una valutazione alta, destinata a crescere se Orsolini proseguirà il suo percorso di crescita sotto la guida di Sinisa Mihajlovic.