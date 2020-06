1









Il CIES Football Observatory ha pubblicato i valori di mercato di tutti i giocatori, e della loro mutazione dopo l’avvento del coronavirus. Calciomercato.com ha riportato la top 10 dei difensori che valgono di più in Serie A. Tanta Juventus in questa classifica, a partire dalla posizione numero 10, in cui si trova Leonardo Bonucci con un valore di 32 milioni di euro. Al 4° posto Alex Sandro con 37,5 milioni di euro. Infine, al primo posto della graduatoria c’è il gigante olandese della Juve, Matthijs De Ligt, con un valore di mercato pari a 104,7 milioni di euro.