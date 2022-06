La trattativa che porterà Andrea Cambiaso dal Genoa alla Juventus è ormai definita in ogni dettaglio: in queste ore è stato raggiunto l'accordo sulle valutazione e sul valore complessivo dell'affare, che sarà di 10 milioni di euro. Confermato l'inserimento di Radu Dragusin, che finirà in rossoblù: il difensore rumeno è stato valutato 6 milioni, il conguaglio in favore del Grifone sarà dunque di 4 milioni. L'accordo tra la Juventus e Cambiaso, invece, non è mai stato in discussione.



COSA PUÒ DARE CAMBIASO ALLA JUVE - Classe 2000, dopo la gavetta Cambiaso è arrivato a disputare la scorsa stagione in Serie A col Genoa: per lui 28 presenze, 4 assiste e 1 gol. Ma più che i suoi numeri, sono state le sue caratteristiche a catturare la Juventus. Il nativo di Genova è infatti un "jolly" sulle fasce: può giocare sia a destra che a sinistra (posizione quest'ultima che predilige) e offre ottime soluzioni a livello tecnico e nell'uno contro uno, specialmente se il paragone è con Luca Pellegrini. Ha margini di crescita da un punto di vista associativo, ma Cambiaso sa come creare occasioni sia in fase di proposizione che di impostazione: partirà come riserva di Alex Sandro, ma chissà che non convinca con il tempo Allegri a dargli anche più chance da titolare.