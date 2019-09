Your browser does not support iframes.

Si scalda Inter-Juve, big match di domenica sera a San Siro che sa già di sfida scudetto. Forse non decisiva ma certamente importantissima sia per i bianconeri che per i nerazzurri. Le prime pagine dei giornali si dividono tutte tra il big match del prossimo weekend e il tracollo del Milan di Giampaolo che adesso rischia. Come riporta Tuttosport sono già stati venduti 72 mila biglietti ma il quotidiano torinese mette in prima anche il "trio meraviglia". "Sarri - scrive Ts - prepara una Juve con Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo".



Nella nostra gallery le prime pagine dei giornali in edicola