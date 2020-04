1









Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Juventus spera di ricavare 250 milioni dalle cessioni di alcuni calciatori presenti in rosa. Tanti i giocatori che possono lasciare la Continassa in estate fra cui sicuramente, rientrano Pjanic, Higuain, Bernardeschi, Douglas Costa, Rugani e i tanti giocatori in prestito fra cui Romero e Mandragora destinato a tornare a Torino per 26 milioni di euro.