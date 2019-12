Your browser does not support iframes.

La ricerca porta la firma di Who Scored e riprende il raiting (un giudizio da 1 a 10 sulla prestazione) dei migliori giocatori della Juventus, disposti per ruolo. Ecco quindi, la top XI dell'ultimo decennio bianconero. Un tuffo nel passato, talvolta nella stretta contemporaneità: s'intuisce, da questa formazione, quali siano stati i reparti vincenti nei due cicli che hanno contraddistinto gli ultimi dieci anni della Juventus.



Buffon tra i pali, Cuadrado a destra, Chiellini e Bonucci manco a dirlo in mezzo e Alex Sandro a sinistra. La difesa "allegriana", con l'aggiunta "alla Sarri" di Cuadrado terzino, si conferma la migliore messa in campo dalla Juve finora. Così, si passa al centrocampo, con il rombo: Pirlo, Pogba e Vidal, il terzetto delle meraviglie che in tanti rimpiangono quando si parla di lacune in mediana. Infine, chiude il terzetto offensivo, con Dybala trequartista, dietro a Tevez e Higuain: out Ronaldo, che non ha ancora raggiunto le 70 presenze valide per entrare nella classifica.