Domenicosembra avere un'eccezionale striscia di performance contro la Juventus in Serie A. Ha contribuito in modo significativo a cinque gol, di cui due reti e tre assist, nelle sue ultime sei sfide contro la squadra bianconera. Questo è un cambiamento notevole rispetto alle sue prestazioni precedenti, quando non era riuscito a partecipare a nessuna rete contro la Juventus nelle sette partite disputate in questa competizione. Questi dati sono stati condivisi dal profilo Twitter di Opta Paolo.