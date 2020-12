E' una Juventus al gran completo quella che si è ripresentata sui campi della Continassa dopo i giorni di riposo concessi da Pirlo alla squadra per festeggiare il Natale. In vista del prossimo impegno di campionato contro l'Udinese, il tecnico bianconero ha ritrovato in gruppo sia Giorgio Chiellini che Merih Demiral, che nelle ultime settimane avevano accusati dei problemi di natura muscolare.



IL COMUNICATO - Per il primo appuntamento ufficiale del 2021 - il primo degli 8 impegni ufficiali che attendono la Juve nel mese di gennaio - mancherà dunque soltanto l'esterno colombiano Juan Cuadrado, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il rosso ricevuto nell'ultima partita contro la Fiorentina. Con la chiusura della sosta natalizia, è iniziato ufficialmente l’avvicinamento alla ripresa del campionato. Si è entrati, infatti, nella settimana che porterà al 2021, ma soprattutto alla sfida che attenderà la Juventus all’Allianz Stadium. Domenica 3 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.45, l’Udinese farà visita ai bianconeri nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Questo pomeriggio al Training Center, imbiancato dalla leggera nevicata di questa notte, sono ripresi gli allenamenti in vista della sfida contro i friulani che inaugurerà il 2021 della squadra di Mister Pirlo, pronta ad affrontare un nuovo anno fittissimo di impegni. Il programma della sessione odierna si è focalizzato sul lavoro fisico individuale. Domani, al mattino, è prevista la seconda seduta, sempre di lavoro individuale post pausa natalizia". Da Juventus.com.