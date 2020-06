Il Corriere di Torino in edicola oggi titola: "Il nuovo quadrilatero della Juventus”. Sono le corsie preferenziali del mercato bianconero, che portano a Barcellona, Parigi, Londra (sponda Chelsea) e Roma (sponda giallorossa). Barcellona: Arthur in bianconero, Pjanic e De Sciglio in blaugrana; Londra: Jorginho alternativa ad Arthur ed Emerson Palmieri; Roma: il grande obiettivo della Juve è Nicolò Zaniolo ma l’idea di uno scambio con Federico Bernardeschi non scalda la Roma. Parigi: Meunier e Kurzawa.