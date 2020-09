La Juventus non ha vissuto una serata facile domenica all'Olimpico contro la Roma. La Gazzetta dello Sport oggi offre uno spunto per approfondire i motivi delle difficoltà bianconere. La squadra di Pirlo ha infatti attaccato con ben 5 uomini, ma senza il dovuto dinamismo. Spesso e volentieri c'erano in linea Ronaldo, Ramsey, Kulusevski, Cuadrado e Morata sulla trequarti offensiva, troppo slegati però dai mediani Rabiot e McKennie. In mezzo a queste due linee da 2 e 5 uomini, il vuoto. Difficile così tessere tante trame di gioco.