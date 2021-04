Dopo il pareggio nel derby la panchina di Andrea Pirlo è sempre più traballante. In caso di separazione con l'attuale allenatore, secondo SportMediaset in pole per la prossima stagione c'è l'ex trequartista Zinedine Zidane. Lui, nella lista con Max Allegri e tanti altri nomi, ma Zizou resta un pallino di quelli mai scomparsi dalla mente di Paratici e del resto della dirigenza. A patto che lasci il Real Madrid...