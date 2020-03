Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, piace alle big d’Europa. Ma, come ricorda ElDesmarque, l’ex Borussia Monchengladbach ha una clausola da 180 milioni di euro. Una "via di fuga" senz'altro onerosa, che però eviterebbe di trattare con il Barca, che sicuramente non vorrà privarsi del proprio portiere, un top player nel mondo. Le pretendenti sono quindi avvisate e, tra queste, c'è anche la Juventus che ha appena rifirmato Szczesny, ma non smette di guardare ad eventuali occasioni per mettere al sicuro la propria porta.