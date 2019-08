L'Inter non farà sconti per Mauro Icardi: ​Juventus, Napoli e Roma sono avvisate. La società nerazzurra da qui al termine del mercato ha intenzione di incassare circa 70 milioni di euro per l'attaccante argentino e non vuole che nessun club si approfitti della svalutazione del proprio centravanti. Nonostante il caso che lo coinvolge da febbraio.