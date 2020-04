3









Il sogno di mercato della Juventus, da diverso tempo, è quello di riportare a Torino Paul Pogba. Da tempo la volontà del francese è quella di lasciare Manchester, tornando a vestire la maglia bianconera. Questo, nonostante la corte di top club come Real Madrid e Psg. Lui però non parla, ovviamente, di mercato così ci pensano gli amici a dare qualche indizio. Il sarto torinese e amico di Pogba, Alessandro Martorana, ha confessato al Corriere Torino. “Ci sentiamo ogni settimana. Se ci fossero i presupposti, Pogba tornerebbe eccome alla Juventus”. Parole. che mai vengono dette a caso. Ad oggi per ora qual è la situazione?



Partiamo dal rapporto con lo United, forse mai sbocciato davvero. Per trovare una soluzione però, è necessario che il club abbassi le pretese. C'è un'opzione per il prolungamento del contratto al 2022 che verrà esercitata, come annunciato dal tecnico dei Reds, Solskjaer Potrebbe anche esserci la possibilità di uno scontro e la facoltà di appellarsi all'art. 17 da parte di Pogba. Risultato? Svalutazione del cartellino del giocatore, questione che non conviene a nessuno. Ecco che così, Mino Raiola e il Manchester giocano a carte scoperte e potrebbero giungere a una situazione più consona: individuare la valutazione giusta per sbloccare il mercato.



JUVE - Non è un mistero, per il ritorno di Pogba si potrebbe fare un'eccezione in termini di investimento. Il mercato che verrà però sarà un calciomercato senza precedenti, a causa della crisi post coronavirus. Ecco perché cresce sempre di più la consapevolezza che alla fine a spuntarla sarà chi metterà sul piatto le migliori contropartite. Un mercato insolito, con questo con nessuno sicuro del posto 'fisso'. Paratici studia il possibile colpo, ma c'è ancora tempo.