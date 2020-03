La Juventus non smette di seguire Federico Chiesa, esterno della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri stanno pensando ad una strategia alternativa per poter far scendere il prezzo del cartellino del giocatore, inserendo nella trattativa anche una o due contropartite tecniche. I nomi sono quelli di Riccardo Orsolini e Rolando Mandragora, sui quali la Juventus mantiene una prelazione d'acquisto da Bologna e Udinese.