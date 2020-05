1









La Juventus si organizza per allestire il ritiro, blindatissimo, per la ripresa del campionato. Dal 18 maggio, infatti, si può ricominciare con gli allenamenti di gruppo, così, i bianconeri cominceranno a preparare la ripartenza del campionato, al momento prevista per il 13 giugno. Come riporta Sky Sport, il vantaggio dei bianconeri, nella gestione del ritiro, è dettato dal J Hotel, una struttura da 138 stanze che offre la possibilità ai giocatori di mantenere una stanza singola per ognuno. Il numero si estende, però, perché non solo i calciatori rispetteranno i ranghi del ritiro: infatti, sono circa 60 le persone coinvolte, tra squadra, staff e altro personale che assiste la squadra.