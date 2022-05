"Koulibaly -Juventus: c’è un piano. Anzi, ce ne sono due. Essì perché - di concerto con il vicepresidente Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, il tecnico Massimiliano Allegri - il direttore sportivo Federico Cherubini proverà subito a condurre in porto l’operazione. Offerta ragionevole al Napoli, offerta sontuosa al giocatore con l’obiettivo di far partire il dopo-Chiellini con uno dei difensori centrali più forti che ci sono in Italia, se non “il” più forte". E' quanto scrive Tuttosport, che racconta il piano della Juventus per l'erede di Re Giorgio, che servirebbe a dare "uno di quei segnaloni di potere e dominio nostrano che riportano ai tempi in cui - senza neanche chiedere permesso - andava “lì” e prendeva top player dalle altre big".



NODO RINNOVO - Niente clausole, ma la Juve potrebbe far leva sul fatto che ha il contratto in scadenza tra un anno e - quantomeno per ora - non ha dato il via libera al prolungamento. Con lo stesso De Laurentiis che ha portato avanti qualche dubbio sulla situazione e molto dipenderà da quanto voglia spingersi in termini di ingaggio, per il nuovo eventuale contratto di Koulibaly. E quindi? "E dunque - si legge ancora - si apre uno scenario in cui il difensore potrebbe accettare l’offerta di rinnovo, oppure prendere tempo ponendo il club nelle condizioni di passare subito alla cessione onde evitare di perdere poi a zero - nel 2023 - uno dei suoi talenti più ambiti. In questo caso, la Juventus si gioca la sua partita con il Barcellona. Nonostante il patron abbia espresso dubbi sui blaugrana («Non credo che abbiano i soldi per acquistarlo»), dalla Catalogna giungono notizie circa un forte interesse. Idem, dalla Continassa". Con la Juve che medita anche il piano lowcost: l'arrivo a parametro zero il prossimo anno.



LE ALTERNATIVE - Restano vivi quindi i nomi di Gabriel dos Santos Magalhaes, brasiliano dell’Arsenal con cui la Juventus sta già trattando, Nikola Milenkovic della Fiorentina, lo svizzero del Borussia Dortmund, Manuel Akanji, Gleison Bremer, vicino all'Inter, e Badiashile del Monaco.