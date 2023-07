"Analizzare nuove opportunità in campo sportivo per lo sviluppo del club", sarà questo il nuovo ruolo di Federico Cherubini all'interno del mondo Juve. Il dirigente è stato squalificato per il processo sulle plusvalenze ma continuerà a far parte della dirigenza bianconera, con ovviamente compiti diversi da quelli precedenti. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.