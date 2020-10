Anche la Juventus Under 23 lavora sul mercato. I bianconeri che lunedì sera hanno esordito in campionato con un convincente successo ai danni della Pro Sesto e si è lanciata nella maniera corretta verso il campionato. E da ora in poi il tecnico Zauli potrà infatti disporre anche del centrocampista Nicola Mosti, prelevato dal Monza in prestito con diritto di riscatto. Il classe 1998 torna in bianconero dopo l'esperienza in Primavera del 2016-17. Attualmente si è sistemato al J Hotel in attesa di unirsi al resto del gruppo a Vinovo.