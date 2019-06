Il nuovo colpo della Juventus arriva dalla Francia. Talento tunisino di nascita, ma con il doppio passaporto (anche francese), ha vent'anni e si chiama Hamza Rafia. Trequartista del Lione, come spiega Tuttosport, si è distinto nella Youth League con 3 gol e 5 assist in 8 partite. Così ha conquistato la Juventus che, secondo l’Équipe, sembra vicinissima a ingaggiare il giocatore per farlo crescere nell'Under 23. In scadenza di contratto fra 13 giorni, ha già rifiutato una proposta di rinnovo triennale. Così la Juve può chiudere il colpo.