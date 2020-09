Mentre la Juventus e i suoi tifosi sono in apprensione per l'arrivo del nuovo centravanti titolare, con Luis Suarez ed Edin Dzeko in stallo, Fabio Paratici lavora anche per l'acquisizione in prestito della "quarta punta". Come riporta Sky Sport si tratta con l'Everton per il gran ritorno in bianconero di Moise Kean, il centravanti che fu lanciato da Allegri alla Juve e grazie alle sue prestazioni si guadagnò la Nazionale. Il giocatore cresciuto nel vivaio juventino ha 20 ed è reduce da una stagione non esaltante coi Toffees allenati da Carlo Ancelotti.