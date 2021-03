‘Ecco il miglior Rabiot’. Basta una frase del genere, con cui Tuttosport apre le pagelle di Juventus-Lazio, per comprendere anche per sommi capi la prestazione del francese contro i biancocelesti. Innanzitutto ha il merito di aver ristabilito i conti dopo il vantaggio di Correa, con un gol di pregevole fattura che ‘ha fatto sgranare gli occhi anche a Ronaldo in panchina’. Per il resto tanta sostanza e qualità, che questa volta risulta non essere fine a se stessa ma al servizio della squadra.



