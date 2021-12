La Juventus ha prodotto e messo in commercio il proprio maglione ufficiale di Natale! Trama verde e rossa, colori per eccellenza di questa sentita festività, e disegni assortiti con tanto di nome e logo della Juve. Tanti giocatori e giocatrici hanno fatto da testimonial per questo maglione, da Pinsoglio a Dybala, da Rosucci a Bonucci.

Qui di seguito tutti i dettagli: