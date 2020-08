Negli ultimi giorni è tornato a circolare in orbita Juventus il nome di Thomas Partey, centrocampista dell’Atletico Madrid dotato di grande fisicità e tecnica. Come riporta Tuttosport, i bianconeri stanno cercando un nuovo innesto per la mediana dopo l’inserimento di Arthur, e starebbero coltivando i contatti per il ghanese classe ’93. Nell’affare potrebbe rientrare Federico Bernardeschi come contropartita tecnica, magari per trovare una soluzione alternativa al pagamento della clausola rescissoria di 50 milioni di euro.