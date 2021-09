Oltre, tra soldi in arrivo perche non dovrà più pagare. Chiaro: ora ci sono i "nuovi". E sono discorsi completamente diversi: Ihattaren e Kaio Jorge avranno solo l'ammortamento annuale da 1 milione e 300mila euro. Ma peseranno anche gli ingaggi lordi dei nuovi arrivati, compresi i rientrati dai prestiti come De Sciglio, Rugani, Perin e Pellegrini: in tutto sono 33 milioni di euro, secondo i calcoli di Tuttosport. Che sottolinea: "Il bilancio 2021-22 sarà sgravato, oltre che dai citati circa 75 milioni tra ammortamento e ingaggio di Ronaldo, da circa 5 milioni di ammortamento di Romero e dagli ingaggi di Demiral e Buffon , più quelli dei giovani ceduti in prestito".