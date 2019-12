La Juventus ha bisogno di un nuovo terzino sinistro, possibilmente mancino visto che da quella parte i bianconeri possono contare solo su Alex Sandro. Il sostituto del brasiliano, di fatto, è diventato l'adattato Mattia De Sciglio ma Sarri vorrebbe un laterale sinistro di ruolo da far ruotare con l'ex Porto. In questo senso resta d'attualità il nome di Emerson Palmieri, difensore ex Roma che Sarri ha allenato un anno fa dal Chelsea. Il brasiliano non ha ancora firmato il rinnovo proposto dai Blues, la Juve ci pensa ma l'affare non è semplice.