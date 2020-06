Stasera la Juventus è chiamata a dare una risposta, cancellare il recente inglorioso passato e guardare solo al futuro, al campionato e alla Champions League. I bianconeri devono ritrovare certezze, ma soprattutto la via del gol. Il gioco mostrato dalla squadra di Sarri è stato apprezzabile, ma privo di inventiva nella fase finale. Un problema che va risolto al più presto, anche perché, come riporta il club sul proprio sito, la Juve è la squadra che ha creato più sequenze su azione formate da almeno 10 passaggi in questa Serie A (461), più del doppio del Bologna (178).