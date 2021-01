Contratto fino al giugno 2025. Ecco il tipo di accordo che firmerà Marley Aké, nuovo acquisto della Juventus, in procinto di raggiungere Torino in queste ore per sottoporsi domattina alle visite mediche con la nuova squadra. In Francia, per il percorso inverso, andrà invece Franco Tongya: il centrocampista classe 2002 era in scadenza con il club bianconero e firmerà un contratto quadriennale. Dunque, ci siamo. Dettagli ultimati. Solo le visite al JMedical e poi Marley sarà un giocatore della Juventus: appuntamento a mercoledì. Da seguire LIVE su IlBianconero...