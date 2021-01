La Juventus ha alzato il pressing per Memphis Depay. Ne è convinto France Football, secondo il quale i bianconeri avrebbero putato forte sull'attaccante del Lione individuato come quarto tassello per l'attacco della Juventus. L'olandese è in scadenza di contratto col club francese, potrebbe essere il rinforzo low cost per gennaio con la possibilità di prenderlo a zero per la prossima stagione. Occhio però, perché sul giocatore ci sono anche Barcellona, Milan e Inter.