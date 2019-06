Alessio Romagnoli è uno di quei profili che da qualche anno tornano puntualmente in orbita Juventus. Sì, perché nonostante il rinnovo fino al 2022 con il Milan, i bianconeri non hanno mai perso di vista il difensore, che potrebbe rappresentare un innesto importante per la prossima stagione a prescindere dall’allenatore. Il capitano rossonero aveva in Max Allegri un grande estimatore, mentre il suo nome in queste ore è tornato d’attualità come “regalo” per Maurizio Sarri. Ma la verità è che Romagnoli accontenterebbe praticamente tutti in casa Juve - in primis la dirigenza - e rappresenterebbe un colpo meno complicato dei “top” De Ligt, Koulibaly e Varane.