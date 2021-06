Un Aaron Ramsey decisivo per il suo Galles agli Europei può facilitare la cessione del centrocampista, ormai sul mercato data l'inaffidabilità delle sue condizioni fisiche, in rapporto soprattutto con i 7 milioni di euro annui di stipendio. Lo stesso Ramsey ha ultimamente rilasciato dichiarazioni che non sono state troppo gradite dai tifosi bianconeri. Insomma, Federico Cherubini ha bisogno di piazzarlo e lui stesso vuole andarsene, e ora sembra esserci il club pronto ad acquistarlo: secondo Sportmediaset c'è in pole position l'Aston Villa. Ritorno in Premier League in vista!