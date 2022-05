Come racconta Gazzetta, per Pogba resta in ballo la durata del contratto (3 o 4 anni) e l’ingaggio (stipendio da 7,5 o 8 milioni più bonus per arrivare in doppia cifra). Il centrocampo che Max ha in mente è Locatelli in regia, Pogba a destra e Rabiot a sinistra, ma il francese non è incedibile e se partirà il titolare diventerà Zakaria. Nel 4-3-3 di Max l’attacco ha già una granitica certezza: Dusan Vlahovic.