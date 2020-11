Non è più Juan Cuadrado il Capitano della Juventus. Questa sera, contro il Ferencvaros nella quarta giornata del girone di Champions League, il colombiano torna a senza i gradi più alti e lascia la fascia a Paulo Dybala, rientrante dal primo minuto e perciò alla guida di questa Juve. Vice Alex Sandro. Per la prima volta, poi, la Joya sarà in campo nella gestione Pirlo con CR7.