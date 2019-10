Il Bayer Leverkusen è la squadra da non sottovalutare, tra qualità e atletismo. Anche mister Sarri ne ha parlato molto bene in conferenza, sottolineandone gli aspetti principali di forza. Nei numeri e nei dati si trovano conferme:



TEDESCHI IMBATTUTI IN TRASFERTA - Il Leverkusen, come scrive la Juve sul proprio sito ufficiale, è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque trasferte di Champions League, (1V, 4N). L’ultima sconfitta esterna risale al novembre 2015 contro la Roma.



CHE POSSESSO, B04! - Il Bayer Leverkusen ha registrato il 78% di possesso palla nella sconfitta per 2-1 contro la Lokomotiv Mosca, il massimo per una squadra in una singola partita di Champions League a partire dal Bayern Monaco contro l'Arsenal nel febbraio 2014 (78.8%).



TOP PASS - I tre calciatori che hanno completato il maggior numero di passaggi nella prima gara della fase a gironi di questa Champions League giocano tutti nel Bayer Leverkusen: Sven Bender (121), Jonathan Tah (107) e Charles Aránguiz (103).