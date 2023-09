Dal sito ufficiale della Juve.Le grandi icone dellaincontrano il simbolo del calcio, la, nella sua casa, l’Si chiama proprio così,, l’iniziativa che partirà, in, in concomitanza con il Derby della Mole; un progetto che vede la partecipazione di due grandi simboli dell’eccellenza italiana, Lavazza e Ferrari Trento.La Juventus crede e sostiene la candidatura della cucina e della cultura gastronomica italiana a Patrimonio dell’UNESCO, e ha deciso di farlo con un’iniziativa concreta e unica.Gli Chef provenienti da diverse regioni d’Italia, dal Nord a Sud, daranno vita a, collaborando con gli chef di “Da Vittorio”, residenti all’Allianz Stadium, alla creazione di menu ad hoc, per veri e propri viaggi all’interno della cultura culinaria delle nostre regioni.Come anticipato, teatro degli eventi sarà la suggestiva cornice del Legends Club Nord, situato nel settore hospitality dell’Allianz Stadium, in occasione delle partite casalinghe della Juventus.Un vero e proprio incontro di icone, dunque, che prenderà vita a partire dal Derby del 7 ottobre prossimo.I primi appuntamenti confermati sono cone conGriffa, genio (anche) dell’alta pasticceria, una Stella Michelin nel suo nuovo grande progetto del “Paolo Griffa al Caffè Nazionale” di Aosta sarà protagonista in occasione del Derby della Mole del 7 ottobre.Di Fabio, eclettico chef che ama la cucina vera e diretta, ma anche la musica, è il protagonista del progetto “Dalla Gioconda”, che unisce proprio queste passioni: un vecchio dancing diventato ristorante d’eccellenza, stellato Michelin nel 2023 e anche stella verde "Gastronomia Sostenibile" in quanto ristorante platic-free. Lui sarà in Legends Club Nord in occasione di Juventus-Hellas Verona, il 28 ottobre.