L'abbraccio tra Ronaldo e Morata in prima pagina sull'edizione di domani di Tuttosport: "Juve, ecco i tuoi gemelli" titola il quotidiano di Torino, che poi continua: "Morata è rinato, diventando bomber implacabile e partner perfetto per CR7, che ora è il punto di riferimento per i compagni. In particolare per i più giovani". In taglio alto l'analisi delle italiani in Europa League con il ko del Milan e le vittorie di Roma e Napoli, in taglio basso il racconto dell'ultimo saluto a Gigi Proietti: "L'applauso infinito per il più grande".