La Juventus sa di dover cedere per vendere, soprattutto se si vuole rinforzare la rosa con qualche grande colpo. E' il caso di Teun Koopmeiners, obiettivo primario per l'estate. Secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport, l'operazione potrebbe essere facilitata dall'addio di qualche giocatore. Il nome in prima fila è quello di Matias Soulé. La Juve e Cristiano Giuntoli si aspettano che possa arrivare qualche offerta importante già a gennaio; un incasso che permetterebbe alla società di andare con più forza e disponibilità all'assalto di Koopmeiners.