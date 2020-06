La Juve continua ad allenarsi in vista del primo impegno post-coronavirus: la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro il Milan. Appuntamento per venerdì sera all'Allianz Stadium. Come ci arriveranno i bianconeri? Sky Sport fa il borsino dei giocatori più e meno in forma in questi giorni alla Continassa. Bentancur, Dybala, Douglas Costa e Cristiano Ronaldo sono quelli che sfrecciano, stanno bene e sono pronti a scendere in campo dal 1' contro i rossoneri. In recupero Chiellini, Khedira e Ramsey mentre Higuain e Rabiot sono indietro, con l'argentino che si è pure infortunato e molto probabilmente non sarà della sfida.